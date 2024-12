Alagna Vercelli forti raffiche di vento fermano gli impianti | bloccati 150 sciatori nel primo giorno di apertura delle piste – Il video

Leggi su Open.online

Sono 150 glinelle stazioni di), in Piemonte, a causa del forteche si è alzato oggi, venerdì 6 dicembre,di. Il gruppo si trova ora presso la stazione deglidel Passo dei Salati dove la società di gestione ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi batti. Sul posto stanno operando le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese e della guardia di finanza che si stanno occupando dell’evacuazionepersone a piedi fino al punto in cui possono essere caricate sui fuoristrada in direzione del fondovalle. La situazione non è semplice – scrive La Stampa – perché alcuni trattisono poco innevati e i gattinevi non possono circolare, mentre la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio impedisce l’accesso con i mezzi su ruote.