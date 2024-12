Oasport.it - Scacchi: poker di leader ai Campionati Italiani Assoluti. Tris in vetta tra le donne, cambia tutto nell’Under 20

Giornata decisamente intensa aidi. Tra i tre tornei si registrano ben dieci risultati decisivi, ilquando ci si sta avviando verso le fasi caldissime data la conclusione prevista per il 7 dicembre. Ma andiamo con ordine in questo, è il caso di dirlo, mercoledì da leoni.Si parte dalin entrata di ottavo turno degli, Sabino Brunello, che ha brevemente un vantaggio in apertura contro Luca Moroni, ma è una Francese che non gli porta fortuna alla fine, visto che il GM di Desio recupera e porta a casa una solida patta in 44 mosse. Questo permette ai più immediati inseguitori di andarlo a prendere. Gabriele Lumachi batte, in una partita ricca di situazioni complicate, Claudio Paduano e aggancia laship, ma non c’è solo lui. Ci arriva anche Francesco Sonis, che sfrutta perenni problemi di tempo di Simone Pozzari per sottrargli qualità a volontà e forzarne l’abbandono in 32 mosse, e Sebastian Iermito, che sfrutta un solo errore di Alberto Barp per portargli via pedoni a volontà, e in questo caso si chiude dopo 30 tratti.