Il nuovo Museo Archeologico | Lavori al via entro l’estate 2025

Le case della cultura di Cesena. Serve il plurale, perché ormai assodato il fatto che non verrà realizzato un unico ‘della città’, è pur vero che diversi altri ‘contenitori’ cittadini stanno cominciando a prendere forma, suggerendo un modello comunque potenzialmente in grado di attirare (molto) interesse. Dunque la parola cruciale è ‘potenzialmente’, espressione cheun paio d’anni dovrebbe lasciare il posto a riscontri più concreti. A fianco di Palazzo Oir, all’interno del quale sono iniziati iche porteranno (nel gennaio del 2027?) alla realizzazione della nuova Pinacoteca Comunale, continua a restare in rampa di lancio l’altro grande progetto culturale cittadino, quello delche si svilupperà nell’area della Biblioteca Malatestiana. Se ne parla da anni, fin da quando Christian Castorri, ora vicesindaco e assessore aipubblici nella seconda giunta Lattuca, copriva il ruolo di assessore alla cultura ai tempi del secondo mandato di Paolo Lucchi.