Gqitalia.it - Il Milan indosserà una maglia storica in edizione limitata per festeggiare i suoi 125 anni

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Impossibile non averla, doveroso indossarla con orgoglio e conservarla come una reliquia. Un pensiero che sarà comune ai milioni di tifosi delquando vedranno per la prima volta lacelebrativa per i 125del club, fondato il 16 dicembre 1899 dall’inglese Herbert Kilpin.e PUMA hanno presentato ufficialmente l’versary kit, una celebrazione dell’heritage delnon a caso realizzato con il supporto deitifosi in tutto il mondo. Nei mesi scorsi, infatti, attraverso una serie di sondaggi, sono stati proprio i supporteristi a dare il loro contribuito nel creare un kit che incarnasse lo spirito che il Club ha rappresentato fin dalla sua fondazione.