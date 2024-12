Quotidiano.net - Il collage di Levante: "Con i titoli dei giornali ricompongo i pensieri"

Leggi su Quotidiano.net

di Andrea Spinelli La tecnica riporta un po’ ai celebri cut-ups di William Burroughs, ripresa pure da David Bowie per assemblare le liriche di Outside, uno dei suoi album più sperimentali, ovvero ritagliare parole e frasi per poi combinarle fra loro in un nuovo testo. Lo slancio dadaista di Opera quotidiana (Rizzoli), ultima fatica letteraria dista proprio in questo attingere dalla stampa e reinventare "pezzetti vividi di dettagli che svaniscono", come li chiamava lo scrittore americano. L’eroina di Alfonso, Pezzo di me e Tikibombom, all’anagrafe Claudia Lagonia, ne parla a “SoundCheck”, il format musicale disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale, dopo aver realizzato a primavera una nuova versione del suo album d’esordio Manuale distruzione, aver partecipato al documentario di Prime Video