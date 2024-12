Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo usa un termine proibito e poi molla Shaila: “Non sono mon*olo”

Leggi su Movieplayer.it

Ennesima caduta di stile diche durante un litigio con l'ex velina ha usato ungiustamente bandito dal programma. Le tensioni traSpolverato eGatta continuano ad animare il, al punto da trasformare il loro rapporto in una spirale tossica di liti e incomprensioni. L'ultima discussione, nata da una coreografia preparata dalla ballerina insieme ad altri concorrenti, sembra aver segnato la fine - almeno per ora - della loro tormentata relazione. Un ballo che scatena il caos Tutto è iniziato quando, uscendo dal confessionale, ha vistodanzare con alcuni coinquilini, tra cui Alfonso e Bernardo, con il partenopeo, in particolare, stava preparando la coreografia di un passo a due. La scena ha scatenato .