Ciambellone goloso alle mele | nel periodo Natalizio faccio colazione così!

Leggi su Donnaup.it

Un dolce intramontabile che racchiude il gusto autentico dellee il profumo avvolgente della cannella. Perfetto per unaspeciale o una merenda in compagnia, questoconquisterà tutti con la sua morbidezza e semplicità.IngredientiGolden: 2Farina 00: 260 gUova: 3Burro: 80 gLatte intero: 100 gZucchero: 190 gSucco di limone: 1Lievito per dolci: 1 bustinaCannella in polvere: una punta di cucchiainoZucchero a velo: 3 cucchiai abbondantiPreparazione1. Preparare leSbucciate le. Tagliatene una a dadini e l’altra a fette sottili.In una ciotola, mescolate il succo di limone con 3 cucchiai di zucchero (presi dai 190 g totali).Immergete lenel composto e lasciatele macerare per intensificarne il sapore.