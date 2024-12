Thesocialpost.it - Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenari

In piena crisi politica provocata dalla sfiducia del governo di Michel, che in queste ore si è presentato all’Eliseo per rassegnare le, laè stataa investita da un’ondata di manifestazioni e scioperi emblematici del malcontento sociale. Con la tensione che si è subito alzata, e di parecchio.Leggi anche: Da dove arrivano (davvero) le cozze che compriamo o mangiamo al ristoranteGli agenti della pubblica amministrazione hanno indetto una giornata di agitazione e i sindacati hanno decretato un maxi sciopero, minacciando di aprire un fronte sociale nel mezzo della crisi politica. Nel frattempo è andato crescendo il malcontento nei confronti dei provvedimenti governativi, con un nuovo braccio di ferro dopo le manifestazioni dei ferrovieri e degli agricoltori, questi ultimi anche sull’accordo Mercosur.