Panorama.it - Caivano, gli alloggi popolari occupati simboli del potere camorristico

Nel Parco Verde di, l’atmosfera è carica di tensione, mentre proseguono le operazioni di sgombero delle 36 famiglie che da anni occupavano abusivamente gli appartamenti di edilizia popolare. Alcuni di questi nuclei familiari infatti stanno cercando di ostacolare l’esecuzione dello sgombero. Un gruppo di donne si è incatenato al cancello della scuola Parco Verde 3, ed ha trascorso la notte al freddo, rifiutandosi di disperdersi e manifestando la propria rabbia nei confronti delle istituzioni, accusate di averle abbandonate, senza alcun tipo di supporto o assistenza. Proteste che cercano in tutti i modi di ostacolare quello che doveva essere un semplice adempimento di un provvedimento giudiziario della Procura di Napoli Nord. L’operazione, che fa parte di una serie di interventi, che prevedono altri 250 sgomberi, è stata messa in atto per liberare gli appartamentida famiglie che non possedevano i requisiti per accedere al piano di edilizia residenziale pubblica, a causa di situazioni legate a condanne penali gravi superiori ai sette anni, tra cui reati come il 41bis e l’associazione mafiosa 416bis.