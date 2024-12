Addio anche a te Lutto nella musica italiana se ne va un cantante storico

Leggi su Caffeinamagazine.it

. Il famosose n’è andato all’età di 81 anni. Stiamo parlando di un artista che ha legato inddisolubilmente il suo nome ad alcune delle canzoni più amate dagli italiani. Mario Tessuto, all’anagrafe Giancarlo Buongiovanni, è morto. Certo la sua voce e la sua “Lisa dagli occhi blu” continueranno a vivere oltre le sue spoglie mortali.Mario Tessuto si è spentosua Vigevano, ma era nato a Pignataro in provincia di Caserta. Si era trasferito presto a Milano, a scoprirlo fu Livio Macchia, chitarrista dei Camaleonti. In seguitoMiki del Prete, braccio destro di Celentano, si accorse di lui, ma il successo non arrivò subito. Fu Riky Gianco a portarlo al Cantagiro del 1966. Tre anni dopo raggiunse la fama.Leggi: “Se n’è andatalei”.