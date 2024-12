Ilfattoquotidiano.it - Acri, chi è l’ex consigliere di Fdi arrestato. Il gip: “Contiguo” con la ‘ndrangheta. L’insulto contro Gratteri: “Figlio di pu….a”

“Lui è calabrese, è dei nostri”. In effetti Francesco Giovanni, classe 1957, medico, giàcomunale di Brescia in quota Fratelli d’Italia, finito ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per infiltrazioni dellanel Bresciano, è nato a Rossano (Cosenza). Ma quando Stefano Terzo Tripodi, “santista”, per gli inquirenti formalmente organico alla, parla così dia Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega a Castel Mella (anche lui ai domiciliari), il riferimento non è solo alla comune provenienza dalla Calabria.– Ma perché, come scrive il giudice per le indagini preliminari di Brescia, Andrea Guerriero, offre un “contributo” alla cosca ed è per questo che il magistrato riconosce il reato di concorso esterno,” da capo di imputazione dal 2019 a tutt’ora”.