Vendeva online borse di grandi firme ma erano tarocche

Senza avere alcuna partita Iva una37enne di Cermenate si era messa a commerciare ingriffate e articoli di lusso spacciati come autentici, ma in realtà falsi. Atraverso gruppi Facebook locali la donna offriva i capi firmati a un prezzo estremamente basso. Al termine di un pedinamento è stata notata consegnare a un uomo un sacchetto in un parcheggio di Fino Mornasco. I militari dopo aver appurato che l’oggetto ceduto era un portadocumenti del brand Louis Vuitton hanno interpellato l’acquirente, che ha dichiarato di aver risposto a un annuncio e di essere stato contattato. Nella sua auto gli uomini della Guardia di Finanza hanno trovato altregriffate Louis Vuitton e Gucci pronte per la vendita, e altri 54 articoli di lusso contraffatti tra cui capi Gucci, Hugo Boss, Burberry, Chanel, Hermes e Prada.