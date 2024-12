Lettera43.it - Si è dimessa dalla magistratura la giudice Iolanda Apostolico

Si èdall’ordine giudiziarioche a ottobre del 2023 era stata bersaglio di polemiche dopo la diffusione di un filmato che la vedeva in prima linea a Catania a una manifestazione del 2018 contro i decreti sicurezza dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. Pochi giorni prima, il 30 settembre 2023, aveva disapplicato con un’ordinanza il nuovo decreto del governo Meloni che prevedeva il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, ritenendolo illegittimo e in contrasto con la normativa Ue.Matteo Salvini (Getty Images).Le dimissioni diavranno effetto dal 15 dicembreLa decisione di, che arriva in un momento di forte dibattito sull’indipendenza delle toghe e sullo scontro con la politica, è stata accolta dal plenum del Consiglio superiore della(c’è stato un solo voto di astensione) e avrà effetto dal 15 dicembre.