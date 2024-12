Thesocialpost.it - Roberto Occhiuto, l’annuncio del governatore della Calabria: “Devo operarmi al cuore”

Drammatico video-annuncio su Facebook di. Il presidenteRegione, in quota Forza Italia, spiega che dovrà operarsi al. L’intervento è previsto per la mattina di mercoledì 4 dicembre, presso l’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro.Leggi anche: Bove potrà tornare a giocare? Parla il medicoNazionaleDopo alcuni accertamenti clinici, alcalabrese e vice segretario nazionale di Forza Italia, era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica, legata a un prolassostessa valvola cardiaca. A eseguire l’operazione diè l’equipe del professor Pasquale Mastro, primario del reparto di cardiochirurgia. Presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. Nel pomeriggio, subito dopo l’intervento, è atteso il primo bollettino medico.