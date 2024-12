Liberoquotidiano.it - "Mi sono innamorata del finto militare". Truffa-record all'anziana, quanti soldi ha perso: Berlinguer di sasso | Video

L'amore non ha età né limiti, ma purtroppo neanche la. Una signora, non più giovanissima, racconta in studio a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, la propria sconcertante esperienza. "Unmi ha rubato 50mila euro", ammette. E le modalità purtroppoassai simili ad altre storie di questo tipo. "Ha iniziato a chiedermidiciamo non subitissimo - spiega la donna a Bianca-. Dopo una ventina di giorni, perché lui era stanco di stare là, non ce la faceva più, era stanco, voleva venire via, e quindi io lo dovevo aiutare". "La prima volta quanto le chiede?", domanda la giornalista. "La prima volta 20mila euro". "20mila? Quindi va subito.", "Sì sì", ammette la signora con un sorriso spento che tradisce amarezza e imbarazzo. "Dopo 20 giorni, 20mila euro?", ripetono gli altri ospiti, tutti sconvolti.