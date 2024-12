Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia 0-2, Champions League volley in DIRETTA: secondo set agli umbri ma che sofferenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-8 Si spegne a rete la battuta di Loser.8-8 ISHIKAWAA! Parallela okay.8-7 Sotola! Diagonale ben piazzata.7-7 Lunghissimo l’attacco complicato di Sotola al centro.7-6 Ben Tara! Grande attacco, forte in diagonale.7-5 Niente da fare per la battuta di Plotnytskyi.6-5 La piazza Plotnytskyi dopo lungo scambio.6-4 Solo nastro superiore per l’attacco in diagonale di Plotnytskyi.5-4 Schiaffo in primo tempo di Solè.5-3 ACE Lagumdzija.4-3 Out l’attacco complicato da seconda linea di Plotnytskyi.3-3 Out il muro di Giannelli e Solè.2-3 Ben Tara preciso in diagonale.2-2 Muro di Matic su attacco timido di Plotnytskyi.1-2 Pallone in rete del nipponico.0-2 ACEEE Ishikawaaa! Che sberla.0-1 Mani out Ishikawa, undicesimo punto per lui.TERZO SET0-2 MONSTER BLOCK LOSEEEER!chiude al sesto set-point con la giocata maiuscola del centrale argentino!27-28 Meraviglia Ishikawa che trova la diagonale col muro piazzato.