Tvplay.it - Juventus, svolta improvvisa: cessione a gennaio e affare da 25 milioni

Il mercato dellapotrebbe partire da unaa sorpresa già nell’imminente sessione di. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, Giuntoli potrebbe aprire a un addio immediato e incassare circa 25di euroQuali saranno i colpi di mercato dellain vista dell’imminente sessione invernale? Attenzione al piano di Giuntoli, il quale ha confermato l’imminente affondo su un centrale difensivo. Non solo: lacontinua a lavorare sotto traccia anche per un nuovo centravanti, considerate anche le condizioni fisiche di Milik, ancora fermo ai box dopo la doppia operazione al ginocchio. Come verrà finanziato il mercato bianconero?Come riportato da Nicolò Schira, Giuntoli sarebbe pronto ad aprire al possibile sacrificio di Fagioli, valutato 25di euro e pronto a salutare i bianconeri in caso di offerta adeguata.