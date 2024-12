Iltempo.it - "Ho cose migliori da fare". Sanremo 2025, Sinner dà buca al festival

«Sconfitta? Non ho mai paura di perdere, però rispetto l'avversario». Jannikfa divertire l'Italia anche fuori dal campo di tennis. Il fuoriclasse azzurro, numero uno al mondo, è stato protagonista nel talk condotto da Piero Chiambretti agli SportTennis Awards, al Superstudio Maxi di Milano. «Il tennis è un gioco - ha precisato, sul palco con il compagno di squadra Matteo Berrettini - se perdi resetti e riparti». Proprio parlando del compagno di squadra, si accendono gli occhi di Jannik: «Ho vissuto come un'ingiustizia il fatto che il nome di Matteo non fosse sulla Coppa l'anno scorso. Da lì, il patto per provare a vincerla insieme». In chiusura,ha parlato anche di una sua possibile partecipazione acome ospite. «Hoda, non vado».