Ilfoglio.it - Demonizzare Israele con un tweet. E poi provare a smentirsi

Al direttore - L’editoriale “La menzogna della fame a Gaza”, pubblicato sul Foglio del 28 novembre 2024 basa il proprio argomentare sulla seguente affermazione che attribuisce a Oxfam: “Niente più aiuti a Gaza da 50 giorni”. E subito dopo aggiunge: “Questa è un’accusa ridicola”. Non abbiamo mai sostenuto che non siano stati forniti a Gaza aiuti da 50 giorni, poiché nel nostro comunicato stampa del 27/11/2024 al quale evidentemente si fa riferimento, si dice invece che gli aiuti non pervengono più “a Gaza Nord” o “nel Nord di Gaza”: nel titolo, nel sommario, nelle dichiarazioni e all’interno del testo del comunicato stesso, per 14 volte in una sola pagina. E’ poi privo di riscontro definire Onu, Oxfam o altre ong, “incompetenti e incapaci di consegnare gli aiuti”, in seguito al fatto che “98 camion di aiuti sono stati dirottati e i beni rubati”, e perché “si rifiutano di dire” chi ne sia responsabile.