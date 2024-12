Sport.quotidiano.net - Canè, una Davis piena di tortellini. "Ora in Italia manca solo lo Slam. Magari fossi nato nel Duemila»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Due edizioni della Coppadi fila, Sinner che vince le Atp Finals dopo aver trionfato in Australia. E adesso le finali diche, dal 2025, saranno in. A cominciare da Bologna. Paolocosa chiedere di più? "Ogni giorno che passa il nostro movimento migliora.che l’possa esprimere un torneo dello". Roma come Roland Garros, Wimbledon, Us Open e Australian Open? "E’ chiaro che la mia è una battuta, perché ci vuole rispetto verso i tornei delloe la loro storia. Pur trattandosi di una battuta, nasconde una piccola verità. Il movimento cresce". A proposito di movimento. "Sì, tocca a me. Sono stato operato all’anca sinistra nel complesso di Iseo, da Marcello Claudio Truzzi. A lui e alla sua équipe non posso che dire grazie". Ha ripreso? "Con calma.