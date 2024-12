361magazine.com - Calcio, Bove rimane in terapia intensiva: le ultime

Il calciatore ha avuto un malore domenicaNella giornata di martedì, ovvero ieri 3 dicembre, si attendeva un bollettino medico sulle condizioni di Edoardo.Il calciatore della Fiorentina, domenica ha avuto un malore in campo nel match contro l’Inter per arresto cardiaco.Al momento si trova ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze e si attendono ulteriori novità che per il momento non sono arrivate.Leggi anche:, come sta Edoardo? Potrà tornare a giocare? Secondo Gazzetta dello Sport, in ogni caso,sotto osservazione e in. Si attende anche di capire in maniera approfondita e certa quale siano la diagnosi.Solo così si potrà capire sepotrà continuare o meno la sua carriera nel mondo del. Si sta cercando di analizzare ogni cosa per individuare patologie pregresse o altro.