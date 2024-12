Lapresse.it - Avvocato dell’anno, Maddalena Boffoli tra le 100 professioniste migliori del 2024

L’è stata inserita nella classifica. Partner dello studio Grimaldi Alliance dal 2022, è stata riconosciuta tra le 100 donneche hanno avuto un impatto significativo nel corso degli ultimi dodici mesi, come descritto nel numero di novembre di MAG.Era il 2014 quando MAG accolse la sfida di rappresentare in una speciale graduatoria annuale, curata esclusivamente dalla redazione giornalistica, il mercato dei servizi legali italiano dell’ultimo anno attraverso il racconto di 50 personalità che in esso avevano inciso in modo particolare. Nell’arco delle sue prime dieci edizioni, questo speciale è diventato un appuntamento fondamentale per la community nazionale ed è persino stato esportato all’estero.Il titolo diè stato conquistato da un commercialista (due volte), da un’avvocata (una volta), mentre per il resto, nella maggioranza dei casi, al vertice di questa classifica si è sempre piazzato uncon un “pedigree tradizionale“: posizione apicale in uno studio di rilevanza nazionale e internazionale, mezz’età, e appartenenza al genere maschile.