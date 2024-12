Iltempo.it - Omicidio Cecchettin, per Turetta il giorno della verità: rischia l'ergastolo

Cinque udienze, circa due mesi di processo e la prima sentenza che arriva a poco più di un anno dal femminicidio di Giulia. Oggi, martedì 3 dicembre, l'imputato Filippo, giudicato dalla corte d'Assise di Venezia, conoscerà la sua condanna per l'dell'ex fidanzata uccisa con 75 coltellate la sera dell'11 novembre 2023. Salvo sorprese, sarà presente in aula e sederà tra i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. A pochi passi da lui ci sarà papà Gino, il quale ha più volte assicurato di non chiedere vendetta. Dopo le eventuali repliche, il giovane di Torreglia (Padova) potrebbe decidere di fare brevi dichiarazioni spontanee, l'ultimo atto prima che i giudici si ritirino in camera di consiglio per uscirne con il verdetto. L'è la richiesta pronunciata in aula dal pm Andrea Petroni, è la pena che si aspettano tutti, anche l'imputato che a testa bassa, come si mostra in aula, sta provando a ricostruirsi.