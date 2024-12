Liga 2024 25 | Barcellona a valanga in casa del Mallorca finisce 5-1

Leggi su Sportface.it

travolgente nell’anticipo della 19esima giornata della/25, disputato quest’oggi a causa della concomitanza con la Supercoppa spagnola a inizio gennaio. I blaugrana hanno infatti steso 5-1 a domicilio ilall’Estadi de Son Moix per 5-1, tornando così al successo in campionato dopo un periodo negativo di tre giornate, in cui è arrivato un pari contro il Celta e due sconfitte contro Real Sociedad e Las Palmas. A sbloccare la sfida è Ferran Torres, che porta avanti i catalani al 12?, ma prima dell’intervallo arriva il pareggio dell’ex Lazio Muriqi. La squadra di Flick torna avanti a inizio ripresa con il rigore di Raphinha e poi dilaga: il brasiliano sigla la personale doppietta al 74?, poi i neo entrati de Jong e Pau Victor arrotondano il risultato fino al definitivo 5-1.