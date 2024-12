Thesocialpost.it - “E ho smesso di chiamarti papà”: arriva il libro-testimonianza della figlia di Gisele Pelicot

“E hodi”: ildi Caroline Darianin ItaliaIl 18 febbraio 2025, la casa editrice Utet pubblicherà in Italia E hodi, ildi Caroline Darian, che ha già suscitato clamore in Francia e sta per essere tradotto in tutta Europa. L’opera, definita dall’autrice una “cronaca di orrore e sopravvivenza”, racconta la terribile storia di, vittima per oltre dieci anni di abusi sessuali e droghe somministrate dal marito Dominique, un orrore che coinvolge e sconvolge tutta la famiglia.Leggi anche: Lally Masia e il suo noir romantico: un viaggio “Al di làragione”La scoperta di un incuboIlprende avvio in novembre 2020, durante la pandemia, quando una serie di eventi porta a far emergere un inferno nascosto: Dominique drogava la moglie con cocktail di farmaci per poi abusarne, registrando tutto con video e foto.