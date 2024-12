Claudio Domenicali | La Ducati in MotoGP ha segnato il nuovo corso

Leggi su Sportface.it

“Siamo molto contenti del livello tecnologico generale. I media parlano delle difficoltà e delle crisi delle aziende dell’automobile che fanno fatica. Il segreto per essere più resilienti possibili è nell’innovazione continua, nell’avere un prodotto che si spinge in continuazione a settare degli standard nuovi“. Queste le parole dell’amministratore delegato della, neldella conferenza stampa a Bologna che apre l’evento Campioni in festa, in cui la Rossa di Borgo Panigale celebra i successi della stagione sportiva. “Credo cheinabbiail: ci troviamo oggi con una situazione di competitività completamente ribaltata rispetto a cinque o dieci anni fa e moltissimo dipende dalle innovazioni che i tecnici diCorse hanno portato in pista.