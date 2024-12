Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Urbano Cairo chiude alla cessione di Samuele Ricci ma…

Il prossimo colpo estivo dideldoveva esserema il presidenteha chiusosua.Samuelnon si muove da Torino. Parola diche ha ribadito che il giocatore “rimane sicuramente al Torino”. Sicuramente a gennaio ma a giugno tutto può cambiare. Può cambiare anche la proprietà granata.Nonostante la chiusura del numero uno granata però ilproverà a farsi avanti, a formulare un’offerta. Per il Torino il giocatore vale almeno 30 milioni di euro. Per il sito di mercato di riferimento per gli esperti (transfermarket) ne vale sei in meno.Ilpur di arrivare prima sul centrocapista che piace tantissimo anche all’Italia di Luciano Spalletti è disposta a mettere sul piatto una ventina di milioni più il cartellino di Tommaso Pobega.