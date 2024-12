Ilrestodelcarlino.it - Battaglia per l’ambiente. Ruspe in azione e reti, centrale avanti a Villanova: "Ma non ci arrendiamo"

Sono 48 gli impianti a biogas nella nostra provincia già funzionati, 14 quelli per i quali sta andandol’iter e che sono in attesa di autorizz. Uno solo l’impianto a biometano. "Grandi sono le preoccupazioni tra i residenti. Daa Tresignana, da Copparo a Vigarano Mainarda, a Gaibanella. E non solo loro, dobbiamo far comprendere che le ricadute saranno su scala più ampia, riguardano un’intera provincia", dice Sandra Travagli, 70 anni, dipendente comunale in pensione. Fa parte del coordinamento dei comitati che a dicembre del 2023 si è costituito, all’interno della Rete Giustizia Climatica. Obiettivo, accendere i riflettori su questi impianti e scendere in campo contro il loro proliferare. "Sono vere e proprie fabbriche. E noi, semplici cittadini, ci stiamo battendo con determinperché venga messo un freno e, sempre con determin, chiediamo al Comune e agli altri enti di tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza".