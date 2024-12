Lortica.it - Arezzo ottiene il finanziamento per una nuova area sportiva al Parco Pertini

Il Comune disi è classificato al terzo posto a livello nazionale nel bando ministeriale “Sport di tutti – Parchi 4-14”, ottenendo così undi 100.000 euro per la realizzazione di unaal. Questo intervento, cofinanziato per il 75% dal bando e per il restante 25% dai settori delle opere pubbliche e dello sport, ha come obiettivo quello di allestire attrezzature per attività ludico-motorie e sportive destinate ai ragazzi dai 4 ai 14 anni.Gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi esprimono soddisfazione per il risultato, evidenziando che il progetto ha ottenuto 95 punti su 100, piazzandosi tra i primi in Italia. La scelta delè stata motivata dalla sua conformità ai criteri del bando, che includevano la presenza di videosorveglianza, piste ciclabili, connessione alla fibra, bagni pubblici e altre strutture che lo rendono particolarmente adatto.