Metropolitanmagazine.it - Altra frecciatina di Fedez all’ex moglie: “Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio” (VIDEO)

ha preso parte a Real Talk Italy, un format nato nel 2016 da Bosca, produttore di musica rap italiano, le cui regole sono chiare: un rapper si esibisce su tre basi musicale inedite, di circa due minuti, sulle quali deve scrivere tre strofe originali o revisionate che saranno poi eseguite al microfono senza filtri.Una prova di stile, di scrittura e di coraggio non indifferente e tramite la qualesi è tolto numerosi sassolini dalle scarpe. Federico Lucia ha dissato mezza Italia, da Myrta Merlino a Luis Sal e al loro ex progetto – adesso solo nelle mani dello youtuber – “Muschio Selvaggio”, al sindaco di Milano Beppe Sala, passando per Dikele Distefano, Tony Effe, la stampa italiana in generale e infine ha tirato in ballo anche Fabrizio Corona (“Ieri sera se non mi ricordo con chi ho sco**to/chiamo Fabrizio Corona per farmelo dire”) e ovviamente Chiara Ferragni.