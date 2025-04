Cna Industria e Cna Giovani Imprenditori | elette presidenti Silvia Succi e Lucia Salaroli

Industria e Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena, i raggruppamenti d’interesse che mercoledì 9 aprile, al termine dell’evento tenuto a Casa Artusi sul tema della valorizzazione del capitale umano nelle imprese, hanno rinnovato i propri organi di governo per il. Cesenatoday.it - Cna Industria e Cna Giovani Imprenditori: elette presidenti Silvia Succi e Lucia Salaroli Leggi su Cesenatoday.it Al via un nuovo mandato per Cnae CnaForlì-Cesena, i raggruppamenti d’interesse che mercoledì 9 aprile, al termine dell’evento tenuto a Casa Artusi sul tema della valorizzazione del capitale umano nelle imprese, hanno rinnovato i propri organi di governo per il.

Cna Industria e Cna Giovani Imprenditori: elette presidenti Silvia Succi e Lucia Salaroli. Fare impresa con sostenibilità, se ne parla a Casa Artusi. Come costruire un futuro sostenibile della tua impresa mettendo al centro le persone. Si rinnova il direttivo di Cna Industria e Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena. ASSEMBLEE ELETTIVE 2025. Rappresentare il futuro: Assemblea Quadriennale Elettiva 2025. Ne parlano su altre fonti

Come costruire un futuro sostenibile della tua impresa mettendo al centro le persone - Di questo si parlerà mercoledì 9 aprile all’evento di CNA Industria e CNA Giovani Imprenditori Forlì-Cesena, in occasione delle assemblee elettive ... (forli24ore.it)

Fare impresa con sostenibilità, se ne parla a Casa Artusi - Cna sta procedendo con le assemblee elettive per il rinnovo degli organi dirigenti. In quest’ambito si svolge, oggi pomeriggio alle 17 a Casa Artusi di Forlimpopoli, un incontro per trattare il tema d ... (msn.com)

Da membro Cna dico: non lamentiamoci dei dazi altrui quando è l’Europa a distruggere la piccola impresa - "I prodotti italiani continueranno ad essere venduti e chi li consumerà pagherà di più, ma fa parte del gioco". L'intervento di Mauro Crimi ... (ilfattoquotidiano.it)