Tennis Club Piazzano | al via la stagione di C femminile e maschile

Aperta ufficialmente la stagione estiva del Tennis Club Piazzano con i primi due impegni del settore femminile nella fase regionale del campionato a squadre di serie C. Il team novarese, capitananto da Alessio Abbagliato, ha messo a segno subito una doppia vittoria andando a sbancare domenica 31.

