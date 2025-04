Giornata del mare, Marevivo la celebra con decine di iniziative. In piazza a Roma per il Global strike.

Leggi su Ildenaro.it

Lectio magistralis e educazione ambientale, rimozione delle reti dai fondali ea tutela delle spiagge: in occasione della “Nazionale del”, che siogni anno l’11 aprile,vivo metterà in campodiin tutta Italia per ribadire l’importanza della tutela del. Fra queste anche l’adesione al ““, lo sciopero mondiale per il clima indetto dal movimento “Fridays for future” per sollecitare l’abbandono dei combustibili fossili e l’avvio di azioni efficaci contro il riscaldamentoe, l’inquinamento e i cambiamenti climatici.vivo, dunque, scenderà inanche aper partecipare alla manifestazione diVittorio Emanuele, in contemporanea ad altre città d’Italia e del mondo, e unirsi al coro di protesta che reclama una reale transizione ecologica e culturale.