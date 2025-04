Metropolitanmagazine.it - Oltre centocinquanta soldati cinesi starebbero combattendo per la Russia in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che, attualmente,cinquestannoina sostegno dell’esercito russo. L’ipotesi più accreditata è che abbiano deciso autonomamente di arruolarsi, per poi esssere reclutati come mercenari. Lo scorso martedì Zelensky aveva annunciato la cattura di due di loro.Al momento, tuttavia, non sembra esserci alcun accordo tra Cina eper l’invio di truppe, a differenza dell’intesa tra il Cremlino e la Corea del Nord, che ha mandato più di undicimilaa combattere nella regione russa di Kursk per riconquistarne le zone occupate dalle forze ucraine. Negli ultimi anni, tuttavia, in molti hanno accusato il governo cinese di favorire indirettamente Putin e la sua invasione.in: iniziativa personale o inviati dal governo?Pechino ha sempre negato di avere alcun tipo di ruolo nel conflitto tra; tuttavia, l’amministrazione di Joe Biden ha sempre sostenuto che la Cina non sia affatto neutrale in questa guerra.