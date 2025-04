Prato | feriti gravi un uomo e una donna dopo regolamento di conti fra gang cinesi

feriti gravi al circolo ricreativo a Prato, Jld Music, in via Fabio Filzi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura, che segue la pista del presunto regolamento di conti tra bande di cinesi L'articolo Prato: feriti gravi un uomo e una donna dopo regolamento di conti fra gang cinesi proviene da Firenze Post.

