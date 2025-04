Ferrovia Ferrara-Mare respinta la proposta di FdI a sostegno del progetto

proposta, promossa in una risoluzione di Fratelli d'Italia, di sostegno al progetto della Ferrovia Ferrara-Mare, e di destinazione di risorse per uno studio di fattibilità. Il primo firmatario del testo, presentata in Commissione Territorio e ambiente. Ferraratoday.it - Ferrovia Ferrara-Mare, respinta la proposta di FdI a sostegno del progetto Leggi su Ferraratoday.it Nella Regione Emilia-Romagna non è passata la, promossa in una risoluzione di Fratelli d'Italia, dialdella, e di destinazione di risorse per uno studio di fattibilità. Il primo firmatario del testo, presentata in Commissione Territorio e ambiente.

