Traffico internazionale di stupefacenti | arrestato un portuale di 35 anni

Un portuale genovese di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di concorso in Traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo, dipendente della società "Spinelli", è finito in carcere su ordine del gip del Tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta.

