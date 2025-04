Novaratoday.it - Torna in Val Vigezzo la Mostra del capretto tipico vigezzino

Leggi su Novaratoday.it

Domenica 13 aprile a Santa Maria Maggiore è in programma l'edizione 2025 delladel, organizzata come di consueto la Domenica delle Palme dal Consorzio agricoltori e allevatori della Valle, presso l'area del Centro del Fondo in via Belcastro.Saranno.