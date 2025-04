.com - Motorola Solutions rilancia Pelco: intelligenza artificiale e robustezza al servizio delle infrastrutture critiche

Riccione, 10 Aprile 20205 –annuncia il rilancio del brand, presentando un ecosistema avanzato di dispositivi di sicurezza progettati per le. La nuova linea combinaoperativa e gestione cloud, offrendo soluzioni affidabili per ambienti estremi come porti, aeroporti, impianti industriali, reti energetiche e ambiti militari.Il rinnovato portafoglio, completamente AI-powered, integra hardware ultra-resistente, sensori intelligenti e piena compatibilità con i principali sistemi di video management (VMS). La tecnologia è ONVIF-conformant e VMS-agnostica, per una facile integrazione con qualsiasi infrastruttura video esistente.Tra i nuovi dispositivi:• Esprit Anti-Corrosion: telecamere in acciaio inox per ambienti marini e offshore• ExSite Enhanced Thermal 2: termocamera certificata ATEX per aree industriali ad alto rischio• Halo Smart Sensor: sensore multifunzione per rilevamento fumo, parole chiave come “help” e suoni anomali• Aeron e Jaegar: telecamere a lungo raggio con visione fino a 20 miglia, ideali per siti militari e portualiGrazie all’integrazione con la piattaforma cloud Elevate, i dispositivioffrono analisi in tempo reale, monitoraggio proattivo e funzioni avanzate di