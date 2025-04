Lanazione.it - Festa della Polizia, l'elenco dei premiati al teatro Petrarca

Arezzo, 10 aprile 2025 –del personaledi StatoProvincia di Arezzo premiato in occasionecelebrazione del 173° AnniversarioFondazione del Corpo. Arezzo –10 aprile 2025 Promozione per Merito Straordinario: · Al Vice Sovrintendente Giacomo SERBOLI, Encomio Solenne: · All’Agente Alessandro VISALLI, · All’Agente Benedetta NASELLO, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso PubblicoQuestura, motivazione: “Evidenziando eccezionali capacità operative, tempestività nell’azione e coraggio, espletavano un intervento di soccorso pubblico, conclusosi con il salvataggio di un uomo che, con intenti suicidi, si era gettato nel canale MaestroChiana; nella circostanza, incuranti del pericolo, non indugiavano nel prendere la decisione di gettarsi nelle gelide acque del canale per recuperare il corpo quasi esanime del malcapitato.