Femminicidio a Spoleto | la salma di Laura Papadia restituita ai familiari per il funerale

La salma di Laura Papadia, uccisa dal marito il 26 marzo scorso, è stata riconsegnata ai familiari per essere sepolta a Palermo. Nicola Gianluca Romita, in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato, si è affidato all'avvocato Luca Maori e chiede di essere interrogato nuovamente.

Femminicidio a Spoleto, Romita portato in carcere: Papadia è stata strangolata - di Chiara Fabrizi Nicola Gianluca Romita, 48 anni, è in stato di fermo per l’omicidio della moglie Laura Papadia, che avrebbe compiuto 37 anni a settembre. La conferma arriva al termine dell’interroga ... (umbria24.it)

Uccisa dal marito a Spoleto, choc a Palermo: un evento per Laura - Ad annunciarla è Rosario Prestigiacomo del Motoclub Eliche del Sud di Palermo, che conosceva Laura Papadia sin da quando era piccola. La 37enne palermitana è stata uccisa dal marito ieri, 26 marzo, ... (livesicilia.it)

Femminicidio a Spoleto, donna trovata morta in casa. Il compagno minaccia il suicidio da un ponte: "L'ho uccisa io" - L’uomo si trovava in bilico sul ponte, da dove minacciava di lanciarsi nel vuoto. Allertati i soccorsi, è stato avvicinato dalle forze dell’ordine e poi accompagnato al commissariato di Spoleto, dove ... (notizie.tiscali.it)