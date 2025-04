Ravennatoday.it - E' sbarcato al Ridolfi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Leggi su Ravennatoday.it

Il, è atterrato all'aeroporto di Forlì poco dopo le 11.40, in anticipo a quanto schedulato inizialmente. Il capo dello Stato è poi partito subito per la volta di Ravenna, scortato da numerose auto. In anticipo anche l'arrivo di re Carlo, che è.