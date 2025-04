Alla Casa della Musica in concerto Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte

Casa della Musica di Arezzo (ingresso da via Vasari 6) saranno protagonisti Gino Santo alla tromba e da Daniela Gentile al pianoforte, in un programma con musiche di Haendel, Bach, Piazzolla e Gershwin. La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa. I due musicisti assieme costituiscono il Duo Pitros, che in 20 anni di attività ha tenuto oltre 500 concerti tra Europa, Asia e America. Si è esibito in importanti sale da concerto. Lanazione.it - Alla Casa della Musica, in concerto Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte Leggi su Lanazione.it Arezzo, 10 aprile 2025 – Prosegue la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Venerdì 11 aprile, alle 19, al CaMu –di Arezzo (ingresso da via Vasari 6) saranno protagonistie daal, in un programma con musiche di Haendel, Bach, Piazzolla e Gershwin. La stagione è realizzata con il sostegno di MinisteroCultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa. I due musicisti assieme costituiscono il Duo Pitros, che in 20 anni di attività ha tenuto oltre 500 concerti tra Europa, Asia e America. Si è esibito in importanti sale da

Alla Casa della Musica, in concerto Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte. Ornella Vanoni: «Concerto con Gino Paoli? Non esce di casa, sta sempre sul divano». E su Marracash: «Lo ammazz. Corde Libere in concerto per l’Unitalsi: musica e solidarietà si incontrano all’Odeon per Lourdes 2025. Intervista ai Bluebeaters: “Quella volta a casa di Gino Paoli...”. E su Ornella Vanoni, il Sanremo con Neffa, i Kolors, l’industria musicale e la salute mentale.... Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 18 al 23 novembre 2024: il Lunedì di. Ornella Vanoni e Gino Paoli: 90 anni di canzoni “senza fine”. Ne parlano su altre fonti

Alla Casa della Musica, in concerto Gino Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte - Venerdì 11 aprile, alle 19, al CaMu – Casa della Musica di Arezzo (ingresso da via Vasari 6) saranno protagonisti Gino Santo alla tromba e da Daniela Gentile al pianoforte, in un programma con musiche ... (lanazione.it)

Musica: Gino Paoli strega Parigi con concerto a sorpresa - Al termine del concerto ... tornando a casa è uscita Sapore di sale, l'ho scritta come se qualcuno me l'avesse dettata, non è più successo". Accompagnato dalla moglie, Gino Paoli ha anche ... (ansa.it)