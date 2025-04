Lapresse.it - Valentina Tomada morta dopo una malattia: l’ultimo video sui social

Leggi su Lapresse.it

Si è spentauna lunga, l’attrice. Aveva 55 anni. Il suo ultimo post suirisale al 21 marzo: “Ladies and gentleman, I’m back. Un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata, ma sempre io. I’m back”, dicevanelpubblicato.è stata interprete di diverse fiction tra cui ‘Centovetrine’, ‘Vivere’, ‘Don Matteo’., inoltre, interpretava Palma Rizzo ne ‘Il Paradiso delle Signore‘: è il terzo lutto in poche settimane per la fictionPietro Genuardi e Andrea Savorelli solo due giorni fa.