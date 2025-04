CILAB alza l' asticella del Parco dei Picentini | Il futuro del turismo passa per la competenza non per le guide improvvisate

CILAB – In cammino per un Parco circolare prosegue il suo percorso di formazione, rivolto a nuove figure tecniche specializzate nella progettazione turistica locale. Di recente si è svolto il primo seminario operativo, destinato ai corsisti selezionati tramite bando pubblico, che. Avellinotoday.it - CILAB alza l'asticella del Parco dei Picentini: "Il futuro del turismo passa per la competenza, non per le guide improvvisate" Leggi su Avellinotoday.it Il progetto– In cammino per uncircolare prosegue il suo percorso di formazione, rivolto a nuove figure tecniche specializzate nella progettazione turistica locale. Di recente si è svolto il primo seminario operativo, destinato ai corsisti selezionati tramite bando pubblico, che.

Progetto CiLab: si formano tecnici per il turismo locale nel Parco dei Picentini - E’ entrato nella fase operativa il Progetto CiLab: in cammino per un Parco Circolare che prevede la formazione di “Tecnici della progettazione turistica locale”. Un approccio nuovo che mira a far ... (corriereirpinia.it)

