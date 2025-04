Pnrr attivato sportello Cup nel poliambulatorio di recente ristrutturazione

Sarà inaugurato domani, venerdì 11 aprile, alle 9, lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) di San Michele Salentino, nella sede del poliambulatorio, in via Parini 1, messa temporaneamente a disposizione dall'amministrazione comunale, nelle more dell'esecuzione dei lavori.

