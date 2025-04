Maria Luigia Monaco svanita nel nulla | Ceglie Messapica sotto choc partono le ricerche

Ceglie Messapica, Maria Luigia Monaco, di cui non si hanno più notizie dal 6 aprile scorso. Forze dell’ordine e volontari delle associazioni di Protezione civile di tutta la provincia stanno affiancando i Vigili del fuoco nelle ricerche, anche. Feedpress.me - Maria Luigia Monaco svanita nel nulla: Ceglie Messapica sotto choc, partono le ricerche Leggi su Feedpress.me La prefettura di Brindisi ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo la denuncia presentata dai familiari di una 59enne di, di cui non si hanno più notizie dal 6 aprile scorso. Forze dell’ordine e volontari delle associazioni di Protezione civile di tutta la provincia stanno affiancando i Vigili del fuoco nelle, anche.

