Meta elimina i fact-checker da Facebook Instagram e Threads | cosa cambia per utenti e creator

Meta ha avviato un cambiamento significativo nel proprio approccio alla moderazione dei contenuti. A partire da marzo 2025, la società ha ufficialmente interrotto il programma di fact-checking di terze parti negli Stati Uniti, sostituendolo con un nuovo sistema chiamato "Community Notes", ispirato a quello utilizzato da X (ex Twitter). Una decisione che apre numerosi interrogativi, soprattutto tra gli utenti, i creator e le pagine editoriali che negli anni hanno subito penalizzazioni — a volte senza alcuna spiegazione — proprio a causa delle valutazioni dei fact-checker.cosa sono i fact-checker e perché Meta li ha rimossiFino a oggi, Meta si avvaleva di collaborazioni con organizzazioni indipendenti per verificare l'attendibilità dei contenuti pubblicati su Facebook, Instagram e, più recentemente, Threads.

