Dazi Schlein | pronti a interloquire con governo ma su proposte concrete

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 apr. (askanews) – “Ierano annunciati da tempo, questa è la prima cosa grave. Meloni usava il condizionale fino all’annuncio ufficiale di Trump, adesso c’è da reagire insieme, compatti. Altri governi lo hanno già fatto mettendo 14 miliardi a disposizione. Attenzione al gioco delle tre carte che sta facendo ilrimodulando risorse Pnrr e di coesione che erano già in rimodulazione, non sottraiamo risorse al Sud e a progetti di coesione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya margine di un giro di incontri con Confindustria e parti sociali sui, stamattina al Nazareno. “Ilspagnolo ha messo in campo 14 miliardi di cui più della metà erano risorse nuove, fresche – ha osservato -. Noi siamo disponibili acon ilsu delleanche per questo facciamo ciò che ilnon ha fatto, ha sentito solo le imprese, le stiamo sentendo anche noi, ma non ha sentito i sindacati”.