Le pagelle di Pescara-Arezzo Adesso è un altro Tavernelli Decisivo anche Trombini

pagelle di Pescara-Arezzo.Trombini 7 Dopo due gare con la sigaretta in mano, deve reindossare i guanti e sporcarseli con un paio di parate alla sua maniera: reattività, colpo d'occhio, istinto. Disinnesca il tiro velenoso di Dagasso e poi stoppa Alberti che aveva calciato a botta. Arezzonotizie.it - Le pagelle di Pescara-Arezzo. Adesso è un altro Tavernelli. Decisivo anche Trombini Leggi su Arezzonotizie.it Ledi7 Dopo due gare con la sigaretta in mano, deve reindossare i guanti e sporcarseli con un paio di parate alla sua maniera: reattività, colpo d'occhio, istinto. Disinnesca il tiro velenoso di Dagasso e poi stoppa Alberti che aveva calciato a botta.

Pescara-Arezzo 0-1, adesso è vera crisi per il Delfino: cronaca, tabellino e voti - Terza sconfitta di fila, un punto nelle ultime 4 gare: è vera crisi ora per il Pescara che cade nel recupero per con l'Arezzo in pieno recupero e viene agganciato al quarto posto in classifica. Un gol ... (ilpescara.it)

Serie C in campo anche oggi: all’Adriatico si gioca Pescara-Arezzo - Alle 18 il fischio d’inizio della gara rinviata: il Delfino vuole rilanciarsi dopo due sconfitte, l’Arezzo sogna l’aggancio. (ternananews.it)

Pescara-Arezzo, decisa la date del recupero: la gara si giocherà il prossimo 9 aprile - Si è quindi optato per la richiesta - accordata -del rinvio del match tra il Pescara e l'Arezzo, gara valevole per la 34ª giornata del Girone B di Serie C che era inizialmente programmata per ... (tuttomercatoweb.com)